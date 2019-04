ലഖ്നൗ: കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ 72 മണിക്കൂർ പ്രചാരണവിലക്ക് ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്.

ബുധനാഴ്ച അയോധ്യയിലെ താത്‌കാലിക രാമക്ഷേത്രത്തിലും ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിലും ദർശനത്തിനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി മതനേതാക്കളെയും സന്ന്യാസിമാരെയും സന്ദർശിച്ച് വൈകീട്ടോടെയാണ് മടങ്ങിയത്. അയോധ്യയിൽ രാമജന്മഭൂമി ന്യാസ് പ്രസിഡന്റ് നിത്യഗോപാൽ ദാസ്, ദിഗംബർ അഖാര മഹന്ത് സുരേഷ് ദാസ് എന്നിവരെയും യോഗി സന്ദർശിച്ചെന്ന് ബി.ജെ.പി.യുടെ അയോധ്യ ജില്ലാപ്രസിഡന്റ് അവദേശ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. വൈകീട്ട് ബൽറാംപുർ ജില്ലയിലെ ദുർഗാദേവീക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ യോഗി രാത്രി ക്ഷേത്രത്തിൽത്തന്നെ തങ്ങി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ വിലക്ക് തുടങ്ങിയ ചൊവ്വാഴ്ച ലഖ്നൗവിലെ ഹനുമാൻക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ യോഗി, ഹനുമാൻ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ചൊല്ലി. വിവാദപരാമർശങ്ങളെത്തുടർന്ന് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആറുമുതൽ 72 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽനിന്ന് വിലക്കിയത്.

Content Highlights: Yogi Adityanath, Banned From Campaigning, Stays In Pics With Temple Visit