കർഷകരുടെ കടം എഴുതിത്തള്ളും വരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. എല്ലാ പ്രതിപക്ഷപാർട്ടികളും ഒത്തുചേർന്ന് ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പാർലമെന്റ് ഹാളിൽ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ 10 ദിവസത്തിനകം കാർഷികകടം എഴുതിത്തള്ളുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞത്. മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഢിലും ആറുമണിക്കൂറിനകം അതു ചെയ്തു. രാജസ്ഥാനിലും ഉടൻ എഴുതിത്തള്ളും. കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയാലുടൻ രാജ്യത്തെ കാർഷികകടങ്ങളെല്ലാം എഴുതിത്തള്ളും- രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

നാലരവർഷം ഭരിച്ചിട്ടും പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ഒരു രൂപ പോലും മോദി സർക്കാർ എഴുതിത്തള്ളിയില്ലെന്ന് രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. “ ദരിദ്രന്റെയും കർഷകന്റെയും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരന്റെയും കീശയിൽ കൈയിട്ടെടുത്ത 3.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ബി.ജെ.പി. പ്രസിഡന്റിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഇരുപതോളം വ്യവസായികളുടെ കടം എഴുതിത്തള്ളാനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിൽ 45,000 കോടി അനിൽ അംബാനിക്കുമാത്രമാണ് കൊടുത്തത്. ഈ തുക മതി രാജസ്ഥാനിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും ഛത്തീസ്ഗഢിലെയും മുഴുവൻ കാർഷികകടങ്ങളും എഴുതിത്തള്ളാൻ”- രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

“ റഫാൽ വിഷയത്തിൽ സംവാദത്തിനു നിൽക്കാതെ മോദി ഒളിച്ചോടുകയാണ്. സർക്കാർ പറയുന്നത് സുപ്രീംകോടതിക്കു നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അക്ഷരപ്പിശക് പറ്റിയെന്നാണ്. ഇനി നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ കാര്യത്തിലും ജെ.പി.സി. കാര്യത്തിലും കാർഷിക കടം എഴുതിത്തള്ളുന്ന കാര്യത്തിലുമെല്ലാം അക്ഷരത്തെറ്റ് വഴിയേ വരും. നോട്ടു നിരോധനം ലോകംകണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ്”- രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സജ്ജൻ കുമാർ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ രാഹുൽ തയ്യാറായില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് നേരത്തെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കർഷകരുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാണിപ്പോഴത്തെ പത്രസമ്മേളനമെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി.

