ചണ്ഡീഗഢ്: പാകിസ്താനിൽനിന്നു പഞ്ചാബിലേക്ക്‌ നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ച സ്ത്രീക്ക് അതിർത്തിരക്ഷാസേനയുടെ (ബി.എസ്.എഫ്.) വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റു. ഗുരുദാസ്‌പുർ ജില്ലയിലെ ഡേര ബാബ നാനാക് സെക്ടറിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം.

ഗുരു നാനാക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇവരുടെ പേര് ഗുൽഷൻ എന്നാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പാകിസ്താനോടുചേർന്ന ബങ്കാർ ബോർഡർ ഔട്ട്‌പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇവരോട് തിരികെപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ബി.എസ്.എഫ്. പറഞ്ഞു. അത്‌ കേൾക്കാതെ മുന്നോട്ടുവന്ന ഇവർക്കുനേരേ നടപടിയനുസരിച്ച് വെടിവെക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

