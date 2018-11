: പെൺകുട്ടികൾ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ നൽകുന്നത് മുൻകാമുകനെ തിരികെക്കിട്ടാനാണെന്ന ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർലാൽ ഖട്ടറുടെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിൽ. കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമുൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ രംഗത്തെത്തി.

“ ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ കൂടുന്നുവെന്നത് വാസ്തവവിരുദ്ധമാണ്. മുന്പും ബലാത്സംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന്, അതേക്കുറിച്ച് അവബോധം വർധിച്ചു. അറിയാവുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ലൈംഗികബന്ധം പിന്നീട് അവർ തമ്മിൽ തെറ്റുമ്പോഴാണ് ബലാത്സംഗമായി മാറുന്നത്. 80-90 ശതമാനം ആളുകളും പരസ്പരം അറിയുന്നവരാണ്. വളരെക്കാലം ഒരുമിച്ച് കറങ്ങിനടന്ന് ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്‌ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ കേസു കൊടുക്കുന്നു” -പഞ്ച്കുല ജില്ലയിലെ കൽക്കയിൽ ശനിയാഴ്ച പൊതുചടങ്ങിലായിരുന്നു ഖട്ടറിന്റെ വിവാദപ്രസംഗം. സംസ്ഥാനത്ത് ബലാത്സംഗക്കേസുകൾ വർധിക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഖട്ടർ സർക്കാരിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമനോഭാവമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നതെന്നും തീർത്തും അപലപനീയമായ വാക്കുകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടേതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതരാണെന്ന്‌ പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ ട്വിറ്ററിലൂടെ പരിഹസിച്ചു.

പരാമർശം വിവാദമായതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ടെന്ന വാദവുമായി ഞായറാഴ്ച ഖട്ടാർ രംഗത്തെത്തി. “ഞാൻ സമ്മതമെന്ന വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പരസ്പരം അറിയുന്നവർ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് ഗവേഷണത്തിന്റെ പിൻബലമുണ്ട്. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തേണ്ടതില്ല”- ഖട്ടർ പറഞ്ഞു.

ആദ്യമായല്ല ബലാത്സംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശത്തിൽ ഖട്ടർ വിവാദത്തിൽപ്പെടുന്നത്. പെൺകുട്ടികൾ മാന്യമായി വേഷം ധരിച്ചാൽ ഒരാൺകുട്ടിയും മറ്റൊരു കണ്ണിൽ അവരെ നോക്കില്ലെന്നും ശരീരം വെളിവാക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണമാണ് പീഡനത്തിന്‌ കാരണമെന്നുമായിരുന്നു 2014-ൽ ഖട്ടറിന്റെ പ്രസ്താവന.

