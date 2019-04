ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയുടെപേരിലുള്ള ലൈംഗികാരോപണം അന്വേഷിക്കുന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ ആഭ്യന്തര സമിതിയിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പരാതിക്കാരി. സമിതിക്കു മുമ്പാകെ വെള്ളിയാഴ്ച ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനുപിന്നാലെയാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ പുതിയ നീക്കം.

ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ സമിതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിരാ ബാനർജി മാത്രമാണ് വനിത. സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിശാല മാർഗരേഖ പ്രകാരം വനിതകൾക്കാകണം ഭൂരിപക്ഷം- സമിതിക്കയച്ച കത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു. സമിതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ കുടുംബക്കാരനെപ്പോലെയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ സ്ഥിരം സന്ദർശകനാണെന്നും പരാതിക്കാരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരും അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.കെ. വേണുഗോപാൽ, സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത എന്നിവരും തനിക്കെതിരേ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിലും പരാതിക്കാരി അതൃപ്തിയറിയിച്ചു. തന്റെഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് സ്വഭാവഹത്യ നടത്തിയത്. തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്‌ലി ബ്ലോഗിലെഴുതി. ഇതെല്ലാംകാരണം വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടലും ഭീതിയും അനുഭവിക്കുന്നതായും അവർ പറഞ്ഞു.

