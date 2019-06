ന്യൂഡൽഹി: കാറിൽ വീട്ടിലേക്കു പോവുകയായിരുന്ന യുവമാധ്യമപ്രവർത്തകയെ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടംഗസംഘം വെടിവെച്ചു. നോയ്ഡയിലെ സ്വകാര്യ ടി.വി. ചാനലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിതാലി ചന്ദോലയ്ക്കാണ് വെടിയേറ്റത്. കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ അശോക് നഗറിലുള്ള വസുന്ധര എൻക്ലേവിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 12.30-ഓടെയാണ് സംഭവം.

മുഖംമൂടിധാരികളായ അക്രമികൾ കാർ തടഞ്ഞുനിർത്തി നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. വെടിയുണ്ടകളിലൊന്ന് ഗ്ലാസ് തുളച്ച് മിതാലിയുടെ കൈയിൽ തറയ്ക്കുകയും മറ്റു രണ്ടെണ്ണം കാറിന്റെ മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസ് തകർക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, മിതാലി കാർ മുന്നോട്ടെടുത്തതോടെ അക്രമികൾ ഗ്ലാസിനു നേർക്ക് മുട്ടയെറിഞ്ഞശേഷം രക്ഷപ്പെട്ടു. അശോക്‌നഗറിലെ ധരംശില ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമികശുശ്രൂഷയ്ക്കുശേഷം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയ മിതാലി അപകടനില തരണം ചെയ്തു.

ഭർത്താവുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തെത്തുടർന്നാണു ആക്രമണമെന്നു സംശയിക്കുന്നെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. കവർച്ചശ്രമം അടക്കമുള്ള സാധ്യതകളും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡൽഹിയിൽ ജൂൺ പത്തിനു ദൃശ്യമാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കാറിനു നേർക്കു വെടിവെപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എ.ബി.പി. ന്യൂസിന്റെ റിപ്പോർട്ടറും ക്യാമറാമാനും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിനു നേരെയാണ് അന്ന് ആക്രമണമുണ്ടായത്. 2008-ൽ മലയാളിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തക സൗമ്യ വിശ്വനാഥൻ (26) കാർ യാത്രയ്ക്കിടെ ഡൽഹിയിലെ വസന്ത്കുഞ്ചിൽവെച്ച് വെടിയേറ്റുമരിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: woman journalist shot by two men in delhi