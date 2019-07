ബെംഗളൂരു: രാജിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും പിൻമാറില്ലെന്ന് വിമത എം.എൽ.എമാർ. മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന രാജിവെച്ച എം.എൽ.എ.മാർ യോഗം ചേർന്നാണ് രാജി പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. രാജി പിൻവലിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് എസ്.ടി.സോമശേഖർ പറഞ്ഞു.

13 എം. എൽ.എ.മാരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. പത്ത് പേരാണ് മുംബൈയിലുള്ളത്. രാമലിംഗ റെഡ്ഡി, മുനിരത്ന, ആനന്ദ് സിങ് എന്നിവർ തിങ്കളാഴ്ച മുംബൈയിലെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുംബൈയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് ബി.സി. പാട്ടീൽ എം. എൽ.എ.യും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മുംബൈയിലേക്ക് പോകില്ലെന്ന് ബെംഗളൂരുവിലുള്ള രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയും മുനിരത്നയും പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം നടക്കുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചവരെ വിമതർ മുംബൈയിൽ താമസിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

content highlights: will not withdraw resignation says karnataka rebel mla's