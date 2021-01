ന്യൂഡൽഹി: കാർഷികനിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതിക്കാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമമെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ നേതാവ് യുദ്ധ് വീർ സിങ് പറഞ്ഞു. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ തങ്ങളാരും വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങില്ലെന്ന് കർഷകനേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്തും വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്രം കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാണെന്ന് കിസാൻസഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹനൻമൊള്ള പറഞ്ഞു. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടാഴ്ചനീളുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

സമരം ശക്തമാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി കുണ്ട്്‌ലി-മനേസർ-പൽവൽ ദേശീയപാതയിൽ ബുധനാഴ്ച ട്രാക്ടർ റാലി നടക്കും. ജെയ്‌പുർ ദേശീയപാതയിൽ ഉപരോധം നടത്തുന്ന കർഷകർ ഡൽഹിയിലേക്കു മാർച്ചും നടത്തും. കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ചൊവ്വാഴ്ച തിക്രി അതിർത്തിയിൽ വനിതാ തൊഴിലാളി മാർച്ച് നടത്താൻ സി.ഐ.ടി.യു.വും തീരുമാനിച്ചു.

കർഷക സംഘടനകൾ നിയമങ്ങളിലെ ഓരോ വ്യവസ്ഥയും ചർച്ചചെയ്യണമെന്ന് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, അവർ അവരുടെ ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. ആയതിനാൽ ഒരു പരിഹാരം കാണാനായില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അടുത്തതവണ അർഥവത്തായ ചർച്ചനടക്കുമെന്നും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു -മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു.

മൂന്നു നിയമങ്ങളിലും പ്രത്യേകമായ പ്രശ്നങ്ങളെന്താണെന്ന് ഉന്നയിക്കാനാണ് കർഷകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ ഇരുപക്ഷവും പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം. ഇത്തരമൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കർഷകരെയും മനസ്സിൽക്കണ്ടുമാത്രമേ സർക്കാരിനു തീരുമാനമെടുക്കാനാവൂ -മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. കർഷകസമരത്തിനിടെ മരിച്ചവർക്ക് ആദരാഞ്ജലിയർപ്പിക്കാൻ രണ്ടു മിനിറ്റു മൗനമാചരിച്ചശേഷമാണ് ചർച്ച തുടങ്ങിയത്.

കടുത്ത നിലപാട് തീൻമേശയിലും പ്രകടം

തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ചർച്ചയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്ത കർഷകരുടെ തീരുമാനം തീൻമേശയിലും പ്രകടമായി. സമരഭൂമിയിലെ ലംഗാറിൽനിന്നെത്തിച്ച ഭക്ഷണമാണ് കർഷകനേതാക്കൾ കഴിച്ചത്. മന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേതാക്കൾ വിസമ്മതിച്ചു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ, ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്‌ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോളാമെന്നും നേതാക്കൾ മന്ത്രിമാരോട്‌ നിലപാട്‌ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞതവണത്തെ ചർച്ചയിൽ മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും ഒന്നിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതു മഞ്ഞുരുകലിന്റെ തെളിവായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇത്തവണ അതിനു തയ്യാറാവാതെ കർഷകർ നിലപാടു കടുപ്പിച്ചു.

