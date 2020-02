ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഭാരത് സ്റ്റേജ്-4 (ബി.എസ്.4) മാനദണ്ഡത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കാനുള്ള സമയപരിധി ഏപ്രിൽ ഒന്നിൽനിന്ന് ഒരു മാസംകൂടി നീട്ടണമെന്ന ഡീലർമാരുടെ ആവശ്യം സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ 2020 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനകം വിറ്റഴിക്കണമെന്നും അന്നുമുതൽ ബി.എസ്.6 മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്നവയേ വിൽക്കാവൂവെന്നും 2018 ഒക്ടോബർ 24-ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര, ദീപക് ഗുപ്ത എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് സമയപരിധി ഒരുദിവസംപോലും നീട്ടാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.

content highlights; Will Not Extend Deadline For Sale Of BS4 Vehicles: Supreme Court