ന്യൂഡൽഹി: ബംഗാളിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി. അധികാരം പിടിക്കുമെന്ന് ദേശീയാധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ. ബംഗാളിലെ പാർട്ടി സംസ്ഥാനസമിതി യോഗത്തിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ബംഗാളിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ബി.ജെ.പി. വലിയദൂരം കീഴടക്കി. 2014 ൽ ബംഗാളിൽനിന്ന് കേവലം രണ്ട് ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2016-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ മൂന്ന് സീറ്റാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ 2019 ൽ 40.25 ശതമാനം വോട്ടും 18 സീറ്റും നേടി. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ 38.1 ശതമാനം വോട്ടും 77 സീറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബംഗാളിൽ അരങ്ങേറിയ അക്രമങ്ങളെയും നഡ്ഡ അപലപിച്ചു. എവിടെ ടി.എം.സി.യുണ്ടോ അവിടെ അക്രമമുണ്ടെന്ന അവസ്ഥയാണ്. കേരളം ഉൾപ്പെടെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നും ബംഗാളിൽ മാത്രമാണ് സംഘർഷമുണ്ടായതെന്നും നഡ്ഡ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾ അക്രമം നേരിട്ടു. സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭരണമാണ് ടി.എം.സി. സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതെന്നും നഡ്ഡ ചോദിച്ചു.

content highlights: will form bjp government in west bengal in next election- jp nadda