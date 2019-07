മിർസാപുർ/ലഖ്നൗ: ഒരു ദിവസത്തിലേറെ നീണ്ട തർക്കങ്ങൾക്കും സമരത്തിനുമൊടുവിൽ, എ.ഐ.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാഗാന്ധി ഉത്തർപ്രദേശിലെ സോൻഭദ്ര ജില്ലയിൽ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളെ ശനിയാഴ്ച കണ്ടു. 12 കുടുംബാംഗങ്ങളെയേ പ്രിയങ്കയെ കാണാൻ അനുവദിച്ചുള്ളൂ. 15 പേരെ അധികൃതർ അതിഥിമന്ദിരത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ തടഞ്ഞു. ‘വലിയ ദുഃഖ’ത്തോടെയാണ് അവരെത്തിയതെന്നും കാണാനെങ്കിലും അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രിയങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അനുവദിച്ചില്ല.

തന്നെ കാണാനെത്തിയവരുടെ വിഷമങ്ങൾകേട്ട പ്രിയങ്ക അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുകയും കുടിവെള്ളം നൽകുകയും ചെയ്തു. “ഞാനിപ്പോൾ മടങ്ങുകയാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ തിരിച്ചുവരികതന്നെ ചെയ്യും” -പ്രിയങ്ക അവരോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷം പ്രിയങ്ക ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങി. യു.പി.യിലെ ബി.ജെ.പി. സർക്കാരിന്റെ ഏകാധിപത്യപ്രവണതയാണ് പ്രിയങ്കയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിൽനിന്നു വെളിവായതെന്നും ജനാധിപത്യത്തെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്താനുള്ള ശ്രമമാണുണ്ടായതെന്നും സഹോദരനും കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ രാഹുൽഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് സോൻഭദ്രയിലെ ഉഭ ഗ്രാമത്തിൽ ഭൂമിതർക്കത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ പത്തുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 28 പേർക്ക്‌ പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ പ്രിയങ്ക വെള്ളിയാഴ്ച വാരാണസിയിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കണ്ടിരുന്നു.

മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെയെത്തിയ പ്രിയങ്കയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു നടപടി. പ്രിയങ്കയെത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഇവിടെ ജില്ലാ അധികൃതർ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീട് അവരെ ചുനാറിലെ അതിഥിമന്ദിരത്തിലേക്കുമാറ്റി. രാത്രി വൈകിയും അവർ ഇവിടെ പ്രതിഷേധം തുടർന്നു.

കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണാതെ മടങ്ങില്ലെന്ന് പ്രിയങ്ക ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. അതിന് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽപ്പോകാനും തയ്യാറാണെന്ന് അവർ രാത്രി വൈകി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രിയങ്കയെ പാർപ്പിച്ച അതിഥിമന്ദിരത്തിലെ വൈദ്യുതിബന്ധവും ജലവിതരണവും രാത്രിയിൽ വിച്ഛേദിച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രിയങ്ക മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇതു ചെയ്തതെന്ന്‌ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അജയ് കുമാർ ലല്ലു ആരോപിച്ചു. വെളുപ്പിന് നാലരയ്ക്കും പ്രിയങ്ക പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം ഇരുന്നെന്നും അവർക്ക്‌ പ്രഭാതഭക്ഷണം അധികൃതർ ഏർപ്പാടാക്കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ലഖ്നൗവിലെ ജി.പി.ഒ. പാർക്കിലെ ഗാന്ധിപ്രതിമയ്ക്കുമുന്നിൽ രാത്രിമുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാനെത്തിയ മൂന്നു തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും പോലീസ് തടഞ്ഞു. മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളായ ഡെറിക് ഒബ്രെയ്ൻ, സുനിൽ മൊൻഡാൽ, അബിർ രഞ്ജൻ എന്നിവരെയാണ് വാരാണസി വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞത്.

