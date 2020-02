ന്യൂഡൽഹി: കോടികളുടെ വികസന പദ്ധതികൾ, ജനങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി സൗജന്യങ്ങൾ... ഈ വഴിയിൽ ഭരണനേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ഡൽഹി സർക്കാരിന് എവിടുന്നാണ് ഇത്രയും പണമെന്ന സംശയം സ്വാഭാവികം. കാര്യം സിംപിൾ; രാജ്യത്ത് ധനക്കമ്മി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഡൽഹി. പ്രത്യേകപദവിയുള്ള സംസ്ഥാനമെന്നതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേറെയും. ക്രമസമാധാനമുൾപ്പെടെ പണച്ചെലവുള്ള പലവകുപ്പുകളും കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൈയിലായതിനാലുള്ള സാമ്പത്തികലാഭം വേറെ.

എന്നാൽ, ഇതെല്ലാം നേരത്തേയുണ്ടായിട്ടും ഇത്രയേറെ സൗജന്യങ്ങളും സബ്‌സിഡികളും നൽകിത്തുടങ്ങിയത് ഏഴുവർഷംമുമ്പ്‌ അധികാരത്തിൽ വന്ന എ.എ.പി. സർക്കാരാണ്. എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്‍രിവാൾ മുമ്പ്‌ പലതവണ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്: “ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ട്. അഴിമതിയില്ലാതെ ഭരിച്ചാൽമാത്രം മതി.”

സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവഴി പണംലാഭിക്കാമെന്ന് എ.എ.പി. സർക്കാർ പറയുന്നു. മുൻ സർക്കാർ തുടങ്ങിവെച്ച് നീണ്ടുപോയ സിഗ്നേച്ചർ പാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ പദ്ധതികൾ നേരത്തേ നിശ്ചയിച്ചതിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് പണിതീർത്തു.

ഡൽഹിയുടെ വികസന മാതൃക

അറുപതിനായിരം കോടിയുടെ വരുമാനവും ചെലവും കാണിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം എ.എ.പി. സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചത്. ആകെ വരുമാനമായ 60,000 കോടിയിൽ 42,500 കോടിയും നികുതിവരുമാനം. അതിൽത്തന്നെ 29,000 കോടിയും (68 ശതമാനം) ജി.എസ്.ടി./വാറ്റ് നികുതിയിൽനിന്നാണ്. എക്‌സൈസ് (6000 കോടി), സ്റ്റാമ്പ്, രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ് (5000 കോടി), മോട്ടോർവാഹന നികുതി (2500 കോടി) എന്നിവയുമുണ്ട്. നികുതി റെയ്ഡുകളുടെപേരിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്ന ‘പണപ്പിരിവ്’ കുറച്ചുകൊണ്ട് സ്വമേധയാ നികുതി നൽകാൻ വ്യാപാരികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു.

ഇനി ചെലവിന്റെ കാര്യം. എ.എ.പി. സർക്കാർ കൂടുതൽ പണം ചെലവിടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ്. ബജറ്റിന്റെ 29 ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നീക്കിവെക്കുന്നു. പുതിയ സ്‌കൂളുകൾ നിർമിക്കൽ, അവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, ആധുനികീകരണം, അധ്യാപകരെ വിദേശത്തയച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല. അടുത്തത് ആരോഗ്യവും നഗരവികസനവും ഗതാഗതവുമാണ്. ഇവ മൂന്നിനും 14 ശതമാനംവീതം വകയിരുത്തി. സാമൂഹികക്ഷേമത്തിന് 13 ശതമാനം, കുടിവെള്ളം, ജലസേചനം എന്നിവയ്ക്ക് ഒൻപത് ശതമാനവും നീക്കിവെക്കുന്നു.

Content Highlights: Where does the Delhi government get that much money?