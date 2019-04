ഔറംഗബാദ്: പാകിസ്താനെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി വേണമെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ബി.ജെ.പി.യുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയതെന്നും ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ധവ്താക്കറെ. ഔറംഗബാദിൽ പൊതുറാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തെ മറ്റുപ്രദേശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ നിയമമായിരിക്കണം ജമ്മുകശ്മീരിനും. ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്ന 370-ാം വകുപ്പ് അസാധുവാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെയും മെഹബൂബ മുഫ്തിയെയും പോലുള്ള നേതാക്കൾ പറയുന്നത് 370-ാം വകുപ്പ് അസാധുവാക്കിയാൽ കശ്മീരിൽ ആരുംതന്നെ ത്രിവർണപതാകയെ ബഹുമാനിക്കില്ലയെന്നാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ നിലപാട് കാപട്യം നിറഞ്ഞതാണ്- ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.

കനയ്യകുമാർ വിഘടനവാദിയാണെന്നും ഇത്തരക്കാർ ലോക്‌സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിനെയും സോണിയാഗാന്ധിയെയും എതിർത്താണ് ശരദ്പവാർ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് എൻ.സി.പി. രൂപവത്‌കരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസുമായി കൈകോർക്കുന്നതിൽ പവാറിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ആ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ശിവസേന-ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തിനെതിരേ പറയുന്നതെന്നും ഉദ്ധവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

