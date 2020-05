ബെംഗളൂരു: ഡൽഹിയിൽനിന്നു ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ കേന്ദ്ര രാസ-വളം മന്ത്രി ഡി.വി. സദാനന്ദഗൗഡ ക്വാറന്റീൻ നിബന്ധന ലംഘിച്ചെന്ന് പരാതി. ബെംഗളൂരു അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ മറ്റു യാത്രക്കാരോടൊപ്പമെത്തിയ മന്ത്രി കാറിൽ പോകുകയായിരുന്നു.

ഡൽഹി, ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്‌നാട്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നവർ ഏഴുദിവസം ക്വാറന്റീൻകേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയണമെന്നാണ് സർക്കാരുത്തരവ്. എന്നാൽ, സർക്കാർനിബന്ധന കേന്ദ്രമന്ത്രിയെന്നനിലയിൽ തനിക്ക് ബാധകമല്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിനായാണ് എത്തിയതെന്നും സദാനന്ദഗൗഡ പറഞ്ഞു. സർക്കാരുത്തരവ് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. എന്നാൽ, ചില ചുമതലകളിലുള്ളവർക്ക് ഇളവുകളുണ്ട്. ജോലിക്കായി എത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്‌സുമാരെയും ക്വാറന്റീനിലാക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥയെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു.

എന്നാൽ, സർക്കാരിന്റെ ക്വാറന്റീൻനിബന്ധനയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടികയിൽ മന്ത്രിമാരില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധം. പത്തുവയസ്സിനുതാഴെയുള്ള കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, 80 വയസ്സിനുമുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, സായുധസേനാംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്കാണ് ഔദ്യോഗിക ക്വാറന്റീനിൽ ഇളവുള്ളത്.

സർക്കാരിന്റെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നും യാത്രയ്ക്ക് 48 മണിക്കൂർമുമ്പ് ആരോഗ്യപരിശോധന നടത്തിയാൽമതിയെന്നും ബി.ജെ.പി. വക്താവ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: violation of the Quarantine Union minister says having concession