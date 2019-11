ന്യൂഡല്‍ഹി: ചെറിയകുട്ടികളുൾപ്പെടെ സ്മാര്‍ട് ഫോണില്‍ അശ്ലീല വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ കാണുന്നതും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ക്കിരയാകുന്നതും വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതായി വിജില സത്യനാഥ് രാജ്യസഭയില്‍. ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ പതിനൊന്നുകാരിപോലും തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവവും കണ്ഠമിടറിക്കൊണ്ട് എ.ഡി.എം.െക. അംഗമായ വിജില സഭയില്‍ വിവരിച്ചു. എത്രയുംവേഗം അശ്ലീല സൈറ്റുകള്‍ നിരോധിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ രാജ്യസഭ ഏകകണ്ഠമായി പിന്തുണച്ചു.

വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ശൂന്യവേളയിലെ മൂന്നുമിനിറ്റിനുശേഷവും വിജിലയ്ക്ക് സംസാരിക്കാന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ വെങ്കയ്യ നായിഡു അവസരം നല്‍കി. ഇതോടെ, സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി ശക്തമായ നടപടി ഉറപ്പുനല്‍കി. ഇതുവരെ 377 വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുകയും അവ പിൻവലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 50 കേസുകളെടുത്തെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഉടന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പുതിയ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉടന്‍ അറിയിക്കാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സഭയില്‍ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയഭേദമെന്യേ ഐക്യദാര്‍ഢ്യമുണ്ടെന്ന് അധ്യക്ഷന്‍ വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു. അംഗങ്ങളുമായും നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദുമായും ചര്‍ച്ചചെയ്ത് ഉചിതമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സ്മൃതി ഇറാനിയോട് നായിഡു നിർദേശിച്ചു.

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതില്‍ 30 ശതമാനവും അശ്ലീലം

ഇന്റര്‍നെറ്റ് വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡാറ്റയില്‍ 30 ശതമാനവും അശ്ലീല സംഭവങ്ങളാണെന്ന് വിജില സത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. അതിനാല്‍ കുട്ടികള്‍ തീരെ സുരക്ഷിതരല്ല. ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകള്‍ക്കായി കുട്ടികള്‍ സ്മാര്‍ട് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഇത്തരം സൈറ്റുകളുടെ പരസ്യങ്ങള്‍ പോപ് അപ്പായി ഉയര്‍ന്നുവരുന്നു. എട്ടും ഒമ്പതും വയസ്സുള്ള കുട്ടികള്‍പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണു കാണുന്നത്. ഈ വൃത്തികേട് അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയെടുക്കണം -അവർ പറഞ്ഞു.

