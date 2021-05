ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ്കാല ശീലങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും കൂടുതൽ പേർക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുകയും മാത്രമാണ് ഭാവിതരംഗങ്ങൾ തടയാനുള്ള മാർഗമെന്ന് വിഗ്‌ധർ. രണ്ടാം തരംഗം അതിശക്തമാകുകയും മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ഭീഷണി ഉയരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

കോവിഡ് കാലത്ത് അനുവർത്തിക്കേണ്ട ശീലങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ആളുകൾക്കിടയിലുണ്ടായ അലംഭാവമാവാം രണ്ടാംതരംഗം വീശിയടിക്കാൻ കാരണമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ സയിന്റിഫിക് അഡ്‌ൈവസർ കെ. വിജയ്‌രാഘവൻ പറഞ്ഞു. “മൂന്നാം ഘട്ടവും ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. ഇനി വരുന്ന തരംഗങ്ങൾക്കായും നമ്മൾ സജ്ജരായിരിക്കണം. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളിലാത്ത രോഗികളിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനവും തടയാനാകും”- അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഒന്നാം തരംഗം ശക്തികുറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ ചട്ടങ്ങൾ മറന്ന് മുഖാവരണം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പൊതുപരിപാടികൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് വൈറസ് വീണ്ടും തീവ്രമാകാനിടയാക്കിയതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജീനോമിക്‌സ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ബയോളജി ഡയറക്ടർ ഡോ. അനുരാഗ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, വൈറസുകളിലെ ജനിതകമാറ്റമാണ് രണ്ടാം തരംഗത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ ജീനോമിക്‌സ് ഡയറക്ടർ ഡോ. സൗമിത്ര ദാസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഏതു വൈറസും ജനിതകമാറ്റത്തിന് വിധേയമാണെന്നും ജനിതകഘടനയിൽ നൂറു കണക്കിന് മാറ്റങ്ങളാണ് വൈറസുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വകഭേദങ്ങൾ വൈറസിന്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ചട്ടങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുക മാത്രമാണ് വ്യാപനം തടയാൻ മുന്നിലുള്ള വഴിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

