യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്: നിയമത്തെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ (യു.എൻ.) എല്ലാവരെയും പ്രോത്സാപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറെസിന്റെ വക്താവ് ഫർഹാൻ ഹഖ്. കേരളത്തിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമലവിഷയത്തിൽ യു.എന്നിന്റെ നിലപാട്‌ എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന്‌ മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

“എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീംകോടതി പരാമർശിച്ച വിഷയമാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഇന്ത്യൻ അധികൃതർക്ക്‌ വിടുകയാണ്. നിയമത്തെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് യു.എൻ. ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങൾ എന്ന യു.എന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനനിലപാട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് -ഹഖ് വെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട്‌ പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തെ നിയമം പൗരൻമാരെല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്നതിനെ യു.എൻ. പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഹഖ് പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന ഉത്തരവുനിലനിൽക്കെ അവരെ തടയുന്നത് മനുഷ്യാവകാശലംഘനമല്ലേയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകളുടെ തുല്യാവകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്‌ലാമും കത്തോലിക്കാസഭയും പോലുള്ള വിശ്വാസസമൂഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും യു.എൻ. നിലപാട് ഇതുതന്നെയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, “എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെത്തന്നെയാണ്. അത് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം” -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

