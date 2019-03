മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടി ഊർമിള മതോണ്ട്കർ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു. മുംബൈ നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർഥിയായേക്കും. മുംബൈ നോർത്ത് മണ്ഡലത്തിൽ ബി.ജെ.പി.യുടെ ഗോപാൽ ഷെട്ടിയെ നേരിടാൻ കെൽപ്പുള്ള സ്ഥാനാർഥിയെ തേടിയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ അന്വേഷണമാണ് അവരിലെത്തിയത്.

മികച്ച വിജയസാധ്യതയില്ലാത്ത മണ്ഡലമായി ഇതിനെ പാർട്ടി വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഊർമിള സ്ഥാനാർഥിയാകുന്നതോടെ ശക്തമായ മത്സരത്തിന് ഇവിടം വേദിയാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. 2004-ൽ നടൻ ഗോവിന്ദയെ രംഗത്തിറക്കി ബി.ജെ.പി.യുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് രാം നായിക്കിൽനിന്ന് ഈ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

