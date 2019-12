ന്യൂഡൽഹി: ജാർഖണ്ഡിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുറാലിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ ‘റേപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ’ പരാമർശത്തിന്റെപേരിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ബഹളം. രാഹുൽ മാപ്പുപറയണമെന്ന് മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബി.ജെ.പി. എം.പി.മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബഹളംകാരണം ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും രണ്ടുതവണ നിർത്തിവെച്ചു.

പരാമർശത്തിൽ മാപ്പുപറയുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിലെത്തി രാഹുൽ അറിയിച്ചതിനുപിന്നാലെ ലോക്‌സഭ ഉച്ചയോടെ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്കു പിരിഞ്ഞു. രാജ്യസഭയും ഉച്ചവരെ മാത്രമേ സമ്മേളിച്ചുള്ളൂ.

Content Highlights: Uproar in Parliament over Rahul Gandhi's 'rape in India' remarks