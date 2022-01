ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബിലെ ഫിറോസ്‍പുരിൽ ബുധനാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിനിടെയുണ്ടായ വൻ സുരക്ഷാവീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പഞ്ചാബ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച രണ്ടംഗ ഉന്നതതല സമിതി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വിഷയത്തിൽ കടുത്തനടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യാഴാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാഷ്ട്രപതി രാം നാഥ് കോവിന്ദിനെ നേരിൽക്കണ്ട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാവീഴ്ചയിൽ രാഷ്ട്രപതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരിട്ടുനടപടി എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസ്തകേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വീഴ്ചവരുത്തിയ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥരെ ഡൽഹിയിലേക്ക് നേരിട്ടു വിളിച്ചുവരുത്തി എസ്.പി.ജി. നിയമപ്രകാരമാവും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രതലത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

അന്വേഷണത്തിനായി പഞ്ചാബ് സർക്കാർ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചെന്ന് സംസ്ഥാനസർക്കാർ വക്താവാണ് ചണ്ഡീഗഢിൽ അറിയിച്ചത്. പഞ്ചാബ്-ഹരിയാണ ഹൈക്കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മേഹ്താബ് സിങ് ഗിൽ, ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അനുരാഗ് വർമ എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിക്കാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല. സമിതി മൂന്നുദിവസത്തിനകം സംസ്ഥാനസർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാനസർക്കാരിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു.

സംഭവത്തിനുപിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്രാവിവരങ്ങൾ പഞ്ചാബ് പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് ചോർത്തിനൽകിയെന്നുമുള്ള ആരോപണം ബി.ജെ.പി. ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, സുരക്ഷാവീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന നിലപാട് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ചരൺജിത് സിങ് ചന്നി വ്യാഴാഴ്ചയും ആവർത്തിച്ചു. ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ അധികാരത്തിൽവന്ന സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ‘സുരക്ഷാവീഴ്ച നാടക’മെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യനായിഡു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചു. സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോളിലുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയ്ക്കെതിരേ കർശനനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഉപരാഷ്ട്രപതി ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ച ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗവും വിഷയം ചർച്ചചെയ്തു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരേ നടപടിവേണമെന്ന് മന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുമ്പൊരിക്കലും പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ സന്ദർശനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സുരക്ഷാവീഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സുരക്ഷാവീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും കടുത്തതീരുമാനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും വാർത്താവിതരണമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുശേഷം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

content highlights:union government to take action in punjab security breach