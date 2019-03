ന്യൂഡല്‍ഹി: അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാർ തീരുമാനം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ(ആർ.ബി.ഐ.)യുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെയെന്ന് വിവരാവകാശരേഖ. 2016 നവംബർ എട്ടിന് രാത്രി എട്ടിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നോട്ട് അസാധുവാക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, ഡിസംബർ 15-നാണ് ആർ.ബി.ഐ. തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നത്. നോട്ടുനിരോധനം നടപ്പായി 86 ശതമാനം നോട്ടുകളും ബാങ്കുകളിൽ തിരിച്ചെത്തിയശേഷമായിരുന്നു ഇത്. പൊതുതാത്‌പര്യം മുൻനിർത്തി തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നതായാണ് ഉത്തരവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

അസാധുവാക്കലിന് രണ്ടരമണിക്കൂർ മുമ്പുനടന്ന ആർ.ബി.ഐ. ബോർഡ് യോഗത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ഇതിൽ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി. നടപടി സാമ്പത്തികവളർച്ചയെ നടപ്പുവർഷം പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുമെന്നും കള്ളപ്പണം നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ലെന്നും ആർ.ബി.ഐ. ഗവർണർ ഉർജിത് പട്ടേലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽചേർന്ന യോഗം മുന്നറിയിപ്പുനൽകി. അന്ന് കേന്ദ്ര സാമ്പത്തികകാര്യ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ആർ.ബി.ഐ. ഗവർണർ ശക്തികാന്തദാസും യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

ആർ.ബി.ഐ. യോഗത്തിന്റെ മിനുട്സിൽ നോട്ടുനിരോധനം നടപ്പാക്കിയാലുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളും ബോർഡംഗങ്ങൾ നിരത്തുന്നുണ്ട്. ആറുമാസത്തോളം ഇതുസംബന്ധിച്ച് ആർ.ബി.ഐ.യും കേന്ദ്രസർക്കാരും ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നതായും മിനുട്സിൽ വ്യക്തമാവുന്നു.

അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ഞൂറിന്റെയും ആയിരത്തിന്റെയും നോട്ടുകളിൽ വൻവർധന ഉണ്ടായെന്ന്‌ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നോട്ടുനിരോധിക്കുന്നതിന് ധനമന്ത്രാലയം ആർ.ബി.ഐ.യുടെ അനുമതി തേടിയത്. 2011-12 മുതൽ 2015-16 വരെ സാമ്പത്തികവളർച്ച 30 ശതമാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ട് 76.38 ശതമാനവും ആയിരത്തിന്റേത് 108.98 ശതമാനവും കൂടി. റവന്യൂവകുപ്പ് കള്ളപ്പണത്തെക്കുറിച്ച്‌ പുറത്തിറക്കിയ ധവളപത്രത്തിൽ കറൻസിയുടെ രൂപത്തിൽനടക്കുന്ന ഇടപാടുകൾ കള്ളപ്പണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി പറയുന്നു. 1999-ൽ ജി.ഡി.പി.യുടെ 20.7 ശതമാനമായിരുന്ന കള്ളപ്പണം 2007-ൽ 23.2 ശതമാനമായതായി 2010 ജൂലായിൽ ലോകബാങ്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച്‌ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലും പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് മൊത്തം 400 കോടിയുടെ കള്ളപ്പണമാണ് ക്രയവിക്രയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കണമെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാദം.

എന്നാൽ, സാമ്പത്തികവളർച്ചയുമായി താരതമ്യംചെയ്യുമ്പോൾ പ്രചാരത്തിലുള്ള കള്ളപ്പണം നാമമാത്രമാണെന്നായിരുന്നു ആർ.ബി.ഐ.യുടെ നിലപാട്. പ്രചാരത്തിലുള്ള മൊത്തം നോട്ടുകളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ 400 കോടി കള്ളപ്പണം പ്രസക്തമല്ലെന്നായിരുന്നു ആർ.ബി.ഐ.യുടെ വാദം. കള്ളപ്പണം പ്രധാനമായും സ്വർണത്തിലും വസ്തു ഇടപാടിലുമാണുള്ളത്. അതിനാൽ, കള്ളപ്പണം നിയന്ത്രിക്കാൻ നോട്ടുനിരോധിക്കുന്നത് ഫലംചെയ്യില്ല -ആർ.ബി.ഐ. ബോർഡംഗങ്ങൾ വാദിച്ചു.

വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയിലടക്കം നോട്ടുനിരോധനം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും ബോർഡ് യോഗം മുന്നറിയിപ്പ്‌ നൽകി. നോട്ടുനിരോധനത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആർ.ബി.ഐ. ആവശ്യപ്പെട്ടു. നോട്ടുനിരോധനത്തിനുശേഷം 99 ശതമാനം നോട്ടുകളും ബാങ്കുകളിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ആർ.ബി.ഐ.യുടെ നിലപാട് സാധൂകരിക്കുന്നതാണ്.

വിവരാവകാശപ്രവർത്തകൻ വെങ്കടേഷ് നായകിനാണ് ആർ.ബി.ഐ.യിൽ നിന്ന് മിനുട്സ് ലഭിച്ചത്. കോമൺവെൽത്ത് ഹ്യൂമൻ‌റൈറ്റ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് അദ്ദേഹമത് പുറത്തുവിട്ടത്.

