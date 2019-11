മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി.ജെ.പി. ഇതര, ത്രികക്ഷിസർക്കാർ രൂപവത്കരണം സംബന്ധിച്ച സംയുക്തപ്രഖ്യാപനം ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടാവും. ശിവസേനാ തലവൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമെന്ന് ഏറക്കുറെ ഉറപ്പായി.

വെള്ളിയാഴ്ച ശിവസേന, എൻ.സി.പി., കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ പേര് മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് എൻ.സി.പി. അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ നിർദേശിച്ചു. ശിവസേനയുടെ സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പിന്തുണച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണോയെന്ന് ആലോചിക്കാൻ സമയംവേണമെന്ന ഉദ്ധവിന്റെ അഭ്യർഥനമാനിച്ചാണ് പ്രഖ്യാപനം ശനിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.

ഉദ്ധവ് താക്കറെ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാവേണ്ടതെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ശിവസേനാ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ യോഗത്തിലും പിന്നീട് എൻ.സി.പി. യോഗത്തിലും അഭിപ്രായമുയർന്നു. ഉദ്ധവിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് ശരദ് പവാർ പിന്നീട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

ധാരണയനുസരിച്ച്, അഞ്ചുവർഷംമുഴുവൻ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം ശിവസേനയ്ക്കുതന്നെയാവും. ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് എൻ.സി.പി.ക്കും ധനം കോൺഗ്രസിനും ലഭിക്കും. നഗരവികസനം, റവന്യൂ വകുപ്പുകൾ ശിവസേന കൈകാര്യംചെയ്യും. ആരൊക്കെ മന്ത്രിമാരാവണമെന്നും അവരുടെ വകുപ്പുകളും സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.

ശിവസേനയുമായിച്ചേർന്ന് സർക്കാരുണ്ടാക്കാനുള്ള എൻ.സി.പി.-കോൺഗ്രസ് തീരുമാനത്തിന് ചെറുസഖ്യകക്ഷികളും പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം വർളിയിലെ നെഹ്രു സെന്ററിൽ നടന്ന സംയുക്തയോഗത്തിൽ ശിവസേനയെ പ്രതിനിധാനംചെയ്ത്‌ ഉദ്ധവ് താക്കറെ, സഞ്ജയ് റാവുത്ത്, ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ, ആദിത്യ താക്കറെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിനിധാനംചെയ്ത്‌ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, അഹമ്മദ് പട്ടേൽ, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ, അശോക് ചവാൻ, ബാലാസാഹെബ് തോറാട്ട് എന്നിവരും എൻ.സി.പി.യെ പ്രതിനിധാനംചെയ്ത്‌ ശരദ് പവാർ, അജിത് പവാർ, ജയന്ത് പാട്ടീൽ, ഛഗൻ ഭുജ്ബൽ, പ്രഫുൽ പട്ടേൽ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

സർക്കാർ രൂപവത്കരണസാധ്യത പ്രബലമായതോടെ, മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി ഡൽഹി യാത്ര റദ്ദാക്കി. രാഷ്ട്രപതിയുമായി ചർച്ചകൾക്കാണ് ഗവർണർ ഡൽഹിക്കുപോകാനിരുന്നത്.

