ന്യൂഡല്‍ഹി: മാവോവാദിബന്ധം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ കോഴിക്കോട്ടെ രണ്ടുയുവാക്കളെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയ നടപടി റദ്ദാക്കാൻ സി.പി.എം. കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം. ഇവർക്കെതിരേ യു.എ.പി.എ. ചുമത്തിയതു തിരുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി ഇടപെടണമെന്ന് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം നിർദേശിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം.

മാവോവാദി ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ട അലനെയും താഹയെയും പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കാനാണ് സി.പി.എം. പ്രാദേശികഘടകം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. സംസ്ഥാനനേതൃത്വവുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കോഴിക്കോട് ജില്ലാകമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെയാണ് അച്ചടക്കനടപടി. നടപടി പ്രാദേശികതലത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്തെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. യുവാക്കൾക്കെതിരേ അച്ചടക്കനടപടിയെടുത്തത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽത്തന്നെ എതിർപ്പിനിടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടൽ. കേസിൽ തീർപ്പാവുന്നതുവരെ പാർട്ടിയംഗങ്ങൾക്കെതിരേ അച്ചടക്കനടപടിയെടുക്കരുതെന്നാണ് സംസ്ഥാനനേതൃത്വത്തോട് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. യു.എ.പി.എ.യ്ക്ക് എതിരേ പാർട്ടിക്ക്‌ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടുള്ളതിനാൽ അച്ചടക്കനടപടിയെടുക്കുന്നത് തെറ്റായസന്ദേശം നൽകുമെന്നാണ് പി.ബി.യുടെ വിലയിരുത്തൽ.

യു.എ.പി.എ.യിൽ പ്രഖ്യാപിതനിലപാടുള്ള പാർട്ടി നയിക്കുന്ന സർക്കാർ, ഈ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്കെതിരേ തന്നെ നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ നയവ്യതിയാനമായി നേതൃത്വം കണ്ടു. പി.ബി. യോഗത്തിനുമുമ്പ് ഒരു പരിപാടിക്കായി കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി, ജില്ലാകമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു വിരുദ്ധമായി യുവാക്കൾക്കു നിയമസഹായം നൽകുമെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ കർക്കശമായ ഇടപെടൽ വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഹായം നൽകില്ലെന്ന് ജില്ലാകമ്മിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

പി.ബി. തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ യു.എ.പി.എ.യ്ക്കെതിരേയുള്ള പാർട്ടിനിലപാട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ആവർത്തിച്ചു. എന്നിട്ടും ഇടതുസർക്കാരിന്റെ പോലീസ് യു.എ.പി.എ. ചുമത്തിയതിനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉചിതമായ സമയത്ത്‌ സർക്കാരിനാവുന്നതു ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു മറുപടി.