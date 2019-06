ന്യൂഡൽഹി: ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്നുതലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹമോചനം നേടുന്നത് (തലാഖ് ഇ ബിദ്ദത്ത്) നിരോധിക്കാനുള്ള ബിൽ വീണ്ടും പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച്‌ പാസാക്കും. ലോക്‌സഭ പാസാക്കിയ ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ മുടങ്ങിയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെകാലത്ത് ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചാണ് അത്‌ നിയമമാക്കിയത്. രണ്ടുതവണ ഓർഡിനൻസുകൾ പുതുക്കിയിരുന്നു.

രാജ്യസഭയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ബിൽ, പതിനാറാം ലോക്‌സഭ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ കാലഹരണപ്പെട്ടു. അതിനാലാണ് വീണ്ടും പുതിയ ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നിയമമന്ത്രി രവി ശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

ബില്ലിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി എതിർത്തതിനാലാണ് അതു രാജ്യസഭയിൽ മുടങ്ങിയത്. സർക്കാരിന്‌ രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ പാസാക്കാനായില്ല. മുത്തലാഖ് മൂന്നുവർഷം തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാക്കുന്നതിനോടായിരുന്നു ശക്തമായ എതിർപ്പ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയാണ് രണ്ടാമത്തെ തവണ ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. മുത്തലാഖ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ അഭിപ്രായംകൂടി കേട്ടശേഷം മജിസ്‌ട്രേറ്റിനു വേണമെങ്കിൽ ജാമ്യം നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് പുതുതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.

ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം ഇപ്പോൾ ആവശ്യമോ അഭികാമ്യമോ അല്ലെന്ന് നിയമകമ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞകൊല്ലം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, ജീവനാംശം, വിവാഹത്തിനുവേണ്ട പ്രായപരിധി തുടങ്ങിയവയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കമ്മിഷൻ ശുപാർശചെയ്തു.

Content Highlights: triple talaq bill will be present again in parliament