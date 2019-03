വൈഫൈ ഹോട്ട്‌സ്പോട്ട്‌വഴി യാത്രക്കാരന് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സിനിമ കാണാനുള്ള സൗകര്യം റെയിൽവേ ഒരുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ആദ്യപരീക്ഷണം മുംബൈയിലെ ലോക്കൽ തീവണ്ടികളിൽ ആരംഭിക്കും.

ജൂലായ് മാസത്തോടെ സംവിധാനം നിലവിൽ വരും. തുടർന്ന് മറ്റുമേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കും. മുംബൈയിലെ ഒട്ടുമിക്ക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും വൈഫൈ സംവിധാനമുണ്ട്. തീവണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ സിഗ്നലിന്റെ ശക്തി കുറയുകയോ ഇല്ലാതാവുകയോ ചെയ്യുന്നു.

പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ വിനോദപരിപാടികൾ തടസ്സമില്ലാതെ യാത്രക്കാരന് കാണാം. ഇതിനായി നിർമിക്കുന്ന ആപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ആപ്പിന്റെ നിർമാണം നടന്നുവരുന്നു.

നാലുമാസത്തിനുള്ളിൽ മധ്യറെയിൽവേയുടെ എല്ലാ ലോക്കൽ തീവണ്ടികളിലും ഈ സംവിധാനമൊരുക്കും. നിലവിൽ രാജധാനിപോലുള്ള തീവണ്ടികളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് സീറ്റിനുമുന്നിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എൽ.സി.ഡി. സ്‌ക്രീനിൽ സ്റ്റോർചെയ്ത സിനിമകളുംമറ്റും കാണാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്.

