നികിത ജേക്കബ്

ന്യൂഡൽഹി: കർഷകസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ ടൂൾകിറ്റ് പങ്കുവെച്ചെന്ന കേസിൽ നികിത ജേക്കബ്, ശാന്തനു മുലുക്, ശുഭം കാർ എന്നിവരെ അറസ്റ്റുചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏഴുദിവസം മുമ്പ്‌ നോട്ടീസ് നൽകാമെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് മൂവരുടെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തീർപ്പാക്കി.

ഈ ഏഴുദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതികൾക്ക് നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്ന് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ധർമേന്ദർ റാണ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രതികൾ അവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

ഖലിസ്താനി വിഘടനവാദികളുമായി തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും പ്രതികൾ വാദിച്ചു. അതേസമയം, അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂവെന്നും സാങ്കേതികവിശകലനം ഇനിയും ആവശ്യമാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പ്രതികളെ അറസ്റ്റുചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിന് തെളിവുണ്ടോയെന്ന് കോടതി പോലീസിനോട് ചോദിച്ചു. പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യംചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സൂം, ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയ വിദേശകമ്പനികളിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനുമുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന്, പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകരാണ് മുൻകൂർ നോട്ടീസിന്റെ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. പോലീസ് ഇത് അംഗീകരിച്ചതോടെ കോടതി കേസ് തീർപ്പാക്കി.

content highlights: tool kit case: will inform nikita prior seven days of arrest says delhi police