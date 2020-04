ന്യൂഡൽഹി: ലോക്‌ഡൗൺ മേയ് മൂന്നുവരെ ദേശീയതലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ തന്നെ ദേശീയപാതകളിൽ ടോൾപിരിവ് പുനരാരംഭിക്കാൻ എൻ.എച്ച്.എ.ഐ. നടപടി ആരംഭിച്ചു. അതോറിറ്റി നേരിടുന്ന കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. കോവിഡ് വ്യാപനപ്രതിരോധ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ലോക്‌ഡൗൺ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ടോൾപിരിവും നിർത്തിയത്.

Content HIghlight: Toll collection will begin from Monday in National Highway