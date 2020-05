മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തുടർച്ചയായി പത്താം ദിവസവും രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തിലേറെ. ചൊവ്വാഴ്ച പുതുതായി 2091 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 54,758 ആയി. 97 പേർകൂടി മരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മരണസംഖ്യ 1792 ആയി. രോഗികളിൽ 80 ശതമാനവും രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തവരാണെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അജോയ് മെഹ്ത വെളിപ്പെടുത്തി. രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്നത് നേരത്തേ അഞ്ചുദിവസത്തിന് ശേഷമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് 14 ദിവസത്തിനുശേഷമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച ധാരാവിയിൽ 38 പേർക്കുകൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ഇവിടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 1621 ആയി. ആകെ 60 പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്. പുതുതായി 80 പോലീസുകാർക്കുകൂടി രോഗം ബാധിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പിടിപെട്ട പോലീസുകാരുടെ എണ്ണം 1889 ആയി. 20 പോലീസുകാരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. താനെ ജില്ലയിലെ മുംബ്രയിൽ രോഗം അതിവേഗം പടരുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ലോക്ഡൗൺ നിബന്ധനകൾ കർശനമാക്കാൻ ജില്ലാ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചു.

