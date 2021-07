ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് വിഭജിച്ച് കൊങ്കുനാടെന്നപേരിൽ കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശം രൂപവത്കരിക്കുന്നെന്ന വാർത്ത പ്രചരിച്ചതോടെ ഇതിനെതിരേ തമിഴകത്ത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയനേതാക്കൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. തമിഴ്‌നാടിനെ വിഭജിക്കാമെന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സ്വപ്നം നടക്കില്ലെന്ന് ഡി.എം.കെ. എം.പി. കനിമൊഴി പറഞ്ഞു. ‘തമിഴ്‌നാടിനെ വിഭജിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തമിഴകത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഭരണകൂടം ഇവിടെയുണ്ട്.’ -കനിമൊഴി പറഞ്ഞു.

കൊങ്കുനാട് സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയാൽ വലിയ എതിർപ്പിനുവഴിവെക്കുമെന്ന് സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആർ. മുത്തരസൻ പറഞ്ഞു. ‘2019-ൽ ജമ്മു കശ്മീരിനെ വിഭജിച്ചതിലെ അസ്വസ്ഥത ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്നവർക്കിടയിൽ ഇത് വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിത്തുവിതയ്ക്കും. ഇത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും മുത്തരസൻ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സി.പി.എം. സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. പിൻവാതിൽവഴി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ബി.ജെ.പി.ക്ക് തിക്തഫലം നേരിടേണ്ടിവരും. ബി.ജെ.പി. നീക്കം ചെറുക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘തമിഴ്‌നാടിനെ വിഭജിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അതിന് അനുവദിക്കില്ല’.- അമ്മ മക്കൾ മുന്നേറ്റ കഴകം നേതാവ് ടി.ടി.വി. ദിനകരൻ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് എം.ഡി.എം.കെ.യും ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഭജനം സാധ്യമല്ലെന്ന് വി.സി.കെ. നേതാവ് തിരുമാവളവൻ പറഞ്ഞു. ആന്ധ്ര വിഭജിക്കാൻ തക്കതായ കാരണവും സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാടിനെ വിഭജിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലെന്നും തിരുമാവളവൻ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടു ബാങ്കാണ് ബി.ജെ.പി.യുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം.പി. എസ്. തിരുനാവുക്കരശർ പറഞ്ഞു.

വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുകയെന്നത് സർക്കാരിന്റെ കടമയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി. എം.എൽ.എ. നൈനാർ നാഗേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കോയമ്പത്തൂർ സൗത്ത് എം.എൽ.എ.യും ബി.ജെ.പി. നേതാവുമായ വാനതി ശ്രീനിവാസൻ ‘തമിഴ്നാട് വിഭജിക്കും, കൊങ്കുനാട് നിലവിൽവരും’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സാമൂഹികമാധ്യമത്തിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചു. വിഭജനവിഷയത്തിൽ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റുകൾ നിറയുകയാണ്. ട്വിറ്ററിൽ ഹാഷ് ടാഗുകളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

