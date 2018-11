ന്യൂഡൽഹി: ഹിന്ദുത്വസംഘടനകളുടെ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഒാഫ് ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയ ടി.എം. കൃഷ്ണയുടെ സംഗീതക്കച്ചേരി ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം സാകേതിലെ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഫൈവ് സെൻസസിൽ അരങ്ങേറും. പൊതുജനങ്ങൾക്കെല്ലാം സൗജന്യപ്രവേശനം അനുവദിച്ചാണ് ഡൽഹി സർക്കാർ വേദിയൊരുക്കുന്ന പരിപാടി. ഡൽഹി നിവാസികളെല്ലാം സംഗീതവിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ അഭ്യർഥിച്ചു.

എല്ലാ മതങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തെയും ജാതികളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർവോന്മുഖ ഇന്ത്യയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കൊരു മറുപടിയാവൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഭീഷണിയുടെപേരിൽ ഒരു കലാകാരനും അവതരണത്തിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ പറഞ്ഞു. കലയുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയും സ്പിക് മാക്കേയും നെഹ്രു പാർക്കിൽ കൃഷ്ണയുടെ സംഗീതക്കച്ചേരി നടത്താനിരുന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ, കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും സ്ഥിരം വിമർശകനായ ടി.എം. കൃഷ്ണ രാജ്യദ്രോഹിയാണെന്നമട്ടിൽ വ്യാപകമായി അപവാദപ്രചാരണങ്ങളുണ്ടായി. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെയും ഇത്തരം ഭീഷണികൾ എത്തിയെന്നാണ് വിവരം. ഇതേത്തുടർന്നാണ് സംഗീതക്കച്ചേരി റദ്ദാക്കിയത്. സംഘപരിവാർ ഭീഷണിക്കു വഴങ്ങില്ലെന്ന് കൃഷ്ണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ വേദി ലഭിച്ചാൽ താൻ തീർച്ചയായും പാടാൻ എത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന്, ഡൽഹി സർക്കാർ സംഗീതവിരുന്നിനു വേദിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു.

content highlights: TM Krishna to perform at AAP govt's event in Delhi