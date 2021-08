മുംബൈ: ഡെൽറ്റ പ്ലസിന്റെ മൂന്ന്‌ ഉപവകഭേദങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തി. ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിന്റെ ജനിതകഘടനയിലുള്ള പരിശോധനയിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത്. ലോകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഡെൽറ്റ പ്ലസിൽ 13 ഉപവകഭേദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിൽ എ.വൈ.-1, എ.വൈ.-2, എ.വൈ.-3 എന്നിവയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവുംകൂടുതൽ പടരുന്നത് കോവിഡിന്റെ ഡെൽറ്റ വകഭേദമാണ്. ഡെൽറ്റ പ്ലസിന്റെ വ്യാപനശേഷി എത്രത്തോളമാണെന്ന് പഠിച്ചുവരുന്നേയുള്ളൂ. ഡെൽറ്റ പോലെത്തന്നെ ഡെൽറ്റ പ്ലസിനും വ്യാപനശേഷി കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

തിങ്കളാഴ്ച പത്തുപേർക്കുകൂടി ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് പിടിപെട്ടവരുടെ എണ്ണം 76 ആയി.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 12,000 സാംപിളുകളുടെ ജനിതകഘടന പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ 68 ശതമാനവും ഡെൽറ്റ വകഭേദമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദം ഒരുശതമാനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

content highlights: three sub group of delta plus detected in maharashtra