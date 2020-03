ന്യൂഡൽഹി: കൊറോണ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തീവണ്ടികൾ റദ്ദാക്കിയതിനാൽ സ്റ്റേഷനിൽ കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാർക്ക് സർവീസുകൾ സാധാരണനിലയിലാകുംവരെ വിശ്രമമുറികളിൽ (റിട്ടയറിങ് റൂം) തങ്ങാമെന്ന് റെയിൽവേ. മൂന്നുമുതൽ 48 മണിക്കൂർവരെയേ വിശ്രമമുറികളിൽ തങ്ങാവൂ എന്നാണു നിലവിലെ ചട്ടം. ഇതാണ് പ്രത്യേകസാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തു മാറ്റിയത്.

വിശ്രമ മുറികളിൽത്തങ്ങി അടുത്തദിവസത്തെ വണ്ടിയിൽ യാത്രചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നവർ തീവണ്ടികൾ റദ്ദാക്കിയതോടെ പലേടത്തും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നാണ് റെയിൽവേ സമയപരിധി നീട്ടിയത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് എല്ലാ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർമാർക്കും നൽകിയതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

ഈ മാസം 31വരെ എല്ലാ തീവണ്ടികളും റെയിൽവേ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

Content Highlight: Those stuck at the railway station can stay in the restrooms