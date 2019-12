റാഞ്ചി: പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരേ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ വേഷംനോക്കി തിരിച്ചറിയാമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അക്രമങ്ങൾക്കുപിന്നിൽ കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ജാർഖണ്ഡിലെ ഡുംകയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുറാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പൗരത്വനിയമഭേദഗതി പാസാക്കാനുള്ള തീരുമാനം 1000 ശതമാനം ശരിയാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും അക്രമം നടത്തുകയാണ്. വടക്കുപടിഞ്ഞാറുള്ള ജനങ്ങൾ അക്രമത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വസ്തുവകകൾക്കു തീവെക്കുന്നവരെ ടി.വി.യിൽ കാണാം. വസ്ത്രംകണ്ട് അവരെ തിരിച്ചറിയാം” -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിനുപുറത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അപലപിച്ചു. “പാകിസ്താനികൾ കുറെക്കാലമായി ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആദ്യമായി ചെയ്തു”വെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൗരത്വനിയമത്തിനെതിരേ, ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതികാര്യാലയത്തിനു മുന്നിൽ ഒരുസംഘമാളുകൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോദി ആരോപിച്ചു.

