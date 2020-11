ഇത് തന്റെ അവസാന തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ, നിതീഷ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവസാന തിരഞ്ഞെടുപ്പുറാലി എന്നാണെന്ന് വിശദീകരണവുമായി ജെ.ഡി.യു.

അവസാനഘട്ട പ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പൂർണിയയിൽ നടത്തിയ റാലിയിലാണ് പാർട്ടിപ്രവർത്തകരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിതീഷിന്റെ പരാമർശമുണ്ടായത്. “ ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുപ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാനദിവസമാണ്. ഒരുദിവസംകൂടി കഴിയുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാനിക്കും. ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അവസാനം നന്നായാൽ എല്ലാം നന്നാകും” -എന്നായിരുന്നു പ്രസംഗം. ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നുള്ള നിതീഷിന്റെ വിരമിക്കൽപ്രഖ്യാപനമാണെന്ന വ്യാഖ്യാനം വ്യാപകമായി. തുടർന്നായിരുന്നു ജെ.ഡി.യു. നേതാക്കൾ വിശദീകരണവുമായി എത്തിയത്.

വോട്ടിനായി ഇത്തരത്തിൽ വൈകാരികപ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് നിതീഷിന്റെ പതിവാണെന്നാണ് ആർ.ജെ.ഡി. പ്രതികരിച്ചത്. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയശേഷം നിതീഷ് പിൻവലിയും. അതിനാൽ, പ്രസ്താവന ഗൗരവത്തിലെടുക്കുന്നില്ലെന്നും ആർ.ജെ.ഡി. വക്താവ് ശിവാനന്ദ് തിവാരി പറഞ്ഞു.

