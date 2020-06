ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും 13 പേർ മരിച്ചു. ഉന്നാവ് ജില്ലയിൽ എട്ടുപേരും കനൗജിൽ അഞ്ചുപേരുമാണ് മരിച്ചത്. ഒട്ടേറെ ജില്ലകളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഉന്നാവിൽ നാലുപേർ മിന്നലേറ്റും മറ്റു നാലുപേർ മരംവീണുമാണു മരിച്ചത്. കനൗജ് ജില്ലയിൽ മതിലിടിഞ്ഞുവീണും മരംദേഹത്തുവീണുമാണ് പത്തു വയസ്സുകാരനുൾപ്പെടെയുള്ളവർ മരിച്ചത്.

ദുരന്തത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നാലുലക്ഷം രൂപവീതം നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ലഖ്‌നൗവിൽ 57.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 61 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് മേയ് മാസത്തിൽ ഒറ്റദിവസം ലഖ്‌നൗവിൽ ഇത്രയധികം മഴപെയ്യുന്നത്. 1959 മേയ് 28-ലെ 57 മില്ലിമീറ്റർ മഴയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോഡ്.

താജ്‌മഹലിനും നാശം

കനത്തമഴയിൽ താജ്‌മഹൽ സമുച്ചയത്തിനും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. പ്രധാന ഗേറ്റിനും മാർബിളിലും ചെങ്കല്ലിലും തീർത്ത കൈവരികൾക്കും കേടുപാടുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രധാന കെട്ടിടത്തിനും ഗോപുരങ്ങൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വസന്ത് കുമാർ സവർൺകർ പറഞ്ഞു.

