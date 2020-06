ന്യൂഡൽഹി: ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നതോടൊപ്പം അവിടെ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും കേന്ദ്രം ഇറക്കി. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ ഒഴിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ മാളുകൾ തുറക്കാനാണ് അനുമതി. ഭക്ഷണശാലകളിൽ 50 ശതമാനം സീറ്റുകളിലേ ആളെ ഇരുത്താവൂ.

മറ്റു നിർദേശങ്ങൾ

* സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ആറടി അകലം പാലിക്കണം.

* മുഖാവരണം നിർബന്ധം. ഇവയും കൈയുറകളുമൊക്കെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കണം.

* സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കൈകൾ സോപ്പോ സാനിറ്റൈസറോ കൊണ്ടു ശുചിയാക്കണം.

* ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും വായ മൂടണം.

* എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ ഹെൽപ്‌ലൈനിൽ അറിയിക്കണം.

* തുപ്പരുത്.

* ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിർബന്ധം.

* മാളുകളുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ തെർമൽ സ്‌ക്രീനിങ്ങും കൈകൾ ശുചിയാക്കാനുള്ള സൗകര്യവും നിർബന്ധം.

* രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ കയറ്റരുത്.

* ജീവനക്കാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും മുഖാവരണം എല്ലായ്‌പ്പോഴും ധരിക്കണം.

* പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളടങ്ങുന്ന ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണം.

* സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതുറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യത്തിനു ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കണം.

* വരിനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സാമൂഹിക അകലത്തിനായി പ്രത്യേകം അടയാളമിടണം.

* ഹോം ഡെലിവറിക്കു പോകുന്ന ജീവനക്കാരെ തെർമൽ സ്‌കാനിങ്ങിനു വിധേയരാക്കണം.

* കോവിഡ് രോഗികൾ സന്ദർശിച്ചതായി വ്യക്തമായാൽ സമുച്ചയം മുഴുവൻ അണുവിമുക്തമാക്കണം.

* കോവിഡ് രോഗിയെ കണ്ടാലുടൻ സമ്പർക്കവിലക്കിലാക്കണം. ഉടൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കണം.

* കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ശൗചാലയങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണം.

* വലിയ ആൾക്കൂട്ടം അനുവദിക്കരുത്.

* എ.സി.യുടെ താപനില 24 മുതൽ 30 ഡിഗ്രി വരെയായി ക്രമീകരിക്കണം. റിലേറ്റീവ് ഹ്യുമിഡിറ്റി 40 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെ.

* എലിവേറ്ററുകളിൽ തിരക്കു കുറയ്ക്കണം.

റസ്റ്റോറന്റുകൾ

* തീവ്രവ്യാപന (കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്) മേഖലകളിലെ റസ്റ്റോറന്റുകൾ അടച്ചിടണം. മറ്റു മേഖലകളിലുള്ളവ തുറക്കാം.

* 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കും മറ്റു ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും 10 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം നൽകരുത്.

* ആറടി ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണം. മുഖാവരണം നിർബന്ധം. സാനിറ്റൈസർ 20 സെക്കൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും ബാധകം.

* റസ്റ്റോറന്റുകൾ ഭക്ഷണം വീടുകളിലെത്തിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ആവശ്യക്കാരനു നേരിട്ടു കൈകളിൽ നൽകുന്നതിനുപകരം വാതിലിനു പുറത്തുവെക്കണം. ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യനില റസ്റ്റോറന്റ് അധികാരികൾ പരിശോധിക്കണം.

ഹോട്ടലുകൾ

* നിയന്ത്രിത മേഖലകൾക്കു പുറത്തുള്ള ഹോട്ടലുകൾ തുറക്കാം.

* കവാടങ്ങളിൽ തെർമൽ സ്കാനിങ്ങിനും കൈ ശുചിയാക്കാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാകണം

* രോഗലക്ഷണമില്ലാത്ത അതിഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും മാത്രം പ്രവേശനം.

* അതിഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും നിർബന്ധമായും മുഖാവരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹോട്ടലിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ മുഖാവരണം ധരിച്ചിരിക്കണം.

* ഹോട്ടലിലെത്തുന്നവർ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കണം.

* ജീവനക്കാർ കൈയുറ ധരിച്ചിരിക്കണം. മറ്റ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം.

* തൊഴിലാളികളിൽ പ്രായമായവർ, ഗർഭിണികൾ, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അതിഥികളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഇവർ അധിക മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം.

* കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ നടത്തരുത്.

* ഹോട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും പുറത്തേക്കുപോകാനും പ്രത്യേക വാതിലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലത്.

* ലിഫ്റ്റുകളിൽ ഒരേസമയം കയറുന്നവരുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കണം.

* റിസപ്ഷനിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വെച്ചിരിക്കണം.

* ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പണമടയ്ക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലായിരിക്കണം.

* ലഗേജുകൾ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുമ്പ് അണുവിമുക്തമാക്കിയിരിക്കണം.

* റസ്റ്റോറന്റിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെക്കാൾ റൂം സർവീസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.

* അതിഥികളുടെ മുറിക്കുമുന്നിൽ ഭക്ഷണ പാക്കറ്റ് വെക്കണം. നേരിട്ട് കൈമാറരുത്.

* കുട്ടികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കളിസ്ഥലം, മുതിർന്നവർക്കുള്ള കളിസ്ഥലം എന്നിവ അടച്ചിടണം.

* എയർകണ്ടിഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് സി.പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിക്കണം.

* ഹോട്ടലിൽ എത്തിയവർക്കോ, ജീവനക്കാർക്കോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവരെ ഒരു മുറിയിലാക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ ഈ ഭാഗത്തേക്കു കടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയുമായോ ക്ലിനിക്കുമായോ ബന്ധപ്പെടണം. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ ഹെൽപ്പ്‌ലൈനിൽ ഉടൻ വിവരം അറിയിക്കണം. രോഗലക്ഷണമുള്ളയാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഹോട്ടൽ പൂർണമായും അണുവിമുക്തമാക്കണം.

