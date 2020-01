ന്യൂഡൽഹി: ഓരോ കുടുംബവും മുഖ്യമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യധാന്യം ഏതാണ്? പുതിയ സെൻസസിന്റെ ഭാഗമായ വിവരശേഖരണത്തിൽ ഈ ചോദ്യവും ഇക്കുറിയുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ കാനേഷുമാരിയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഇക്കാര്യംകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 31 ഇന ചോദ്യാവലി രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് സെൻസസ് കഴിഞ്ഞദിവസം വിജ്ഞാപനംചെയ്തു.

അടുത്തകൊല്ലം ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിനും 28-നും ഇടയിലാണ് സെൻസസ്. ഇക്കൊല്ലം ഏപ്രിലിനും സെപ്‌റ്റംബറിനുമിടയിൽ സെൻസസിന്റെ ഭാഗമായ ‘ഹൗസ് ലിസ്റ്റിങ്ങും’ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ (എൻ.പി.ആർ.‍) പുതുക്കലും നടത്തും. കേരളവും ബംഗാളും എൻ.പി.ആർ. പുതുക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ.പി.ആറിൽ ജനനത്തീയതി, സ്ഥലം, മാതാപിതാക്കളുടെ ജനനത്തീയതി, സ്ഥലം തുടങ്ങി 21 ചോദ്യങ്ങളാണുണ്ടാവുക.

സെൻസസ് ചോദ്യാവലിയിൽ 30-ാമത്തേതാണ് വീട്ടിലെ മുഖ്യഭക്ഷ്യധാന്യം ഏതാണെന്നത്. 31-ാം ചോദ്യം ഫോൺ നമ്പർ ആണ്. സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാൻമാത്രമാണ് നമ്പർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആളുകളോടുപറയണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: census 2021, question of which cereal is used