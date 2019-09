ന്യൂഡൽഹി: രണ്ടുവർഷത്തിലേറെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽമാത്രം സാമാജികരെ അയോഗ്യരാക്കുന്ന നിയമം ചോദ്യംചെയ്ത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി.

ജനപ്രാതിനിധ്യനിയമത്തിലെ എട്ടാം(മൂന്ന്) വകുപ്പിന്റെ ഭരണഘടനാസാധുത ചോദ്യംചെയ്ത് അഡ്വ. അശ്വിനി കുമാർ ഉപാധ്യായയാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ടുദിവസത്തേക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽപ്പോലും അവരുടെ ജോലിപോകും. ക്രിമിനൽ കേസ് നിലവിലുള്ളവരെ ജഡ്ജിയായോ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായോ നിയമിക്കില്ല. എന്നിരിക്കെ, രണ്ടുവർഷത്തിൽത്താഴെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന എം.എൽ.എ.മാർക്കും എം.പി.മാർക്കും അയോഗ്യതയില്ലെന്നത് തുല്യതയുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു.

ലോക്‌സഭാംഗങ്ങളിൽ 43 ശതമാനവും ക്രിമിനൽക്കേസ് നേരിടുന്നവരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 29 ശതമാനം പേർക്കെതിരേ കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം, ബലാത്സംഗം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ തുടങ്ങി ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും വിശ്വാസ്യത തകർക്കുന്നതാണ് ഇതെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights:The House of Representatives must be disqualified even if sentenced to less than two years