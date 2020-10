ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിലെ വിവാദങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും പാർട്ടിക്കും സി.പി.എം. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുടെ പൂർണപിന്തുണ. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് ബി.ജെ.പി. രാഷ്ട്രീയവേട്ട നടത്തുകയാണെന്ന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി.

ആർ.എസ്.എസിന്റെ തിരക്കഥയനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രചാരണങ്ങളെന്നും സി.പി.എം. അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇടതുസർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസും ബി.ജെ.പി.യും സംയുക്തമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പാർട്ടി ആവർത്തിച്ചു. ഈ നിലപാടുകൾ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയോഗത്തിനു ശേഷമുള്ള ഔദ്യോഗികപ്രസ്താവനയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും. അതേസമയം, കേരളത്തിലെ വിവാദങ്ങളിൽ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ചയുണ്ടാവില്ല. കോടിയേരിയുടെ മകൻ അറസ്റ്റിലായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പശ്ചിമബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യം കേന്ദ്രനേതൃത്വം പ്രത്യേകമായി വിലയിരുത്തി. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടക്കൻ ബംഗാളിൽ കൂടുതൽ സീറ്റു നേടി ബി.ജെ.പി. ആധിപത്യമുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ബി.ജെ.പി. ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഇതൊക്കെ. നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക്‌ രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യം മാറി. അതിനാലാണ് ബി.ജെ.പി.യെ ചെറുക്കാൻ കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഹകരണത്തിനു തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഒരു കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം വ്യക്തമാക്കി.

ബംഗാളിലെ ധാരണ കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്രനേതാക്കൾ. ഇത്തരമൊരു സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് മറുപടിപറയേണ്ടതു സി.പി.എമ്മിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല. അതിൽ കോൺഗ്രസും വിശദീകരണം നൽകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാവും. വിഷയം ബി.ജെ.പി. ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാലും രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും കേന്ദ്രനേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമീപനത്തിൽ പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ മുന്നോട്ടുവെച്ച രേഖയും സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളും സി.സി. ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തു. യോഗം ശനിയാഴ്ച സമാപിക്കും.

