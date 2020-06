ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താനും ചൈനയുമായി വർഷങ്ങളായി നിലവിലുള്ള പ്രകടമായ തർക്കങ്ങൾക്കൊപ്പം നേപ്പാളുമായുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക്‌ തലവേദനയാകുന്നു.

രണ്ടാം മോദിസർക്കാരിന്റെ ഒന്നാംവാർഷികത്തിന്‌ തൊട്ടുമുമ്പാണ് ചൈനയുമായും നേപ്പാളുമായും തർക്കം രൂക്ഷമായത്. ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് പാകിസ്താനെയും ചൈനയെയും ചൊടിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ നേപ്പാളിന്റെ പ്രകോപനത്തിനുപിന്നിൽ ചൈനയാണെന്ന് ഇന്ത്യ സംശയിക്കുന്നു. കോവിഡ് രോഗം പടർന്നുപിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉയരുന്ന അതിർത്തിപ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിനും ബി.ജെ.പി.ക്കും കടുത്ത രാഷ്ട്രീയപരീക്ഷണംകൂടിയാണ്.

പാകിസ്താൻ

പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ് അടക്കമുള്ള അയൽനേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലാണ് 2014-ൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റത്. പാകിസ്താനുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുമെന്ന സൂചനകളാണിത് നൽകിയത്. എന്നാൽ, താമസിയാതെ ഇരുരാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളാവുകയും പാകിസ്താൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഭീകരവാദ ആക്രമണങ്ങൾ പതിവാകുകയും ചെയ്തു. പഠാൻകോട്ട്, ഉറി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മിന്നലാക്രമണത്തിലൂടെയും പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് ബാലാകോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെയും ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിനൽകി. ഇരുരാജ്യവും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര-വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടു.

ജമ്മുകശ്മീരിൽ രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വീണ്ടും പാകിസ്താനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ പലവട്ടം പാകിസ്താൻ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യ നിലപാട് വിശദീകരിച്ച് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ പാകിസ്താനെ തുറന്നുകാട്ടിയെങ്കിലും പാക് ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു.

ചൈന

അരുണാചൽപ്രദേശിനെച്ചൊല്ലി വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ചൈന തർക്കമാണ് ലഡാക്കിലെ യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ അരങ്ങേറുന്ന തർക്കത്തിലേക്കുനീണ്ടത്. 2017-ൽ അരുണാചൽപ്രദേശിലെ ദോക്‌ലാം മേഖലയിൽ ചൈന നടത്തിയ കടന്നുകയറ്റം സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീണ്ടെങ്കിലും ചർച്ചകളിലൂടെ താത്കാലികമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. സമാനമായി ലഡാക്ക് മേഖലയെച്ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉടലെടുത്ത തർക്കങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയായി സൈനികതലത്തിലും നയതന്ത്രതലത്തിലും നടന്ന ചർച്ചകളിലൂടെ അനുരഞ്ജനത്തിൽ എത്തിയതായി ഇരുവിഭാഗവും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതിനിടെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ‘ചോരചിന്തിയ’ സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായത്.

നേപ്പാൾ

പ്രകടമായ തർക്കങ്ങൾ അരങ്ങേറാത്ത ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ രണ്ടുമാസമായി പ്രശ്നം രൂക്ഷമാണ്. ലിപുലേഖ്, കാലാപാനി, ലിംപിയാധര പ്രദേശങ്ങളെച്ചൊല്ലിയാണ് തർക്കം. കാലാപാനി മേഖലയിൽ 80 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡ് കഴിഞ്ഞ മാസം ഒമ്പതിന് ഇന്ത്യ ഉദ്ഘാടനംചെയ്തതാണ് നേപ്പാളിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഈ മൂന്നുപ്രദേശങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കെ, നേപ്പാൾ ഈ ഭൂഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ ഭൂപടം മാറ്റിവരച്ചു. അതിനിടെയാണ് അതിർത്തിലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചുള്ള നേപ്പാൾ സുരക്ഷാസേനയുടെ വെടിവെപ്പിൽ ഒരിന്ത്യക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അയൽപക്കത്തെ ‘ചീനവല’

: ശ്രീലങ്ക, പാകിസ്താൻ, നേപ്പാൾ, മാലദ്വീപ് തുടങ്ങിയ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്വാധീനം ഇന്ത്യ ഗൗരവത്തോടെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ അയൽ രാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യാവിരുദ്ധരാക്കുകയെന്ന തന്ത്രം കൂടി ചൈനയുടെ ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക്‌ പിന്നിലുണ്ട്‌. അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ പ്രകോപനത്തിനുപിന്നിൽ ചൈനയുടെ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന സംശയം ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്രമേഖല നേരത്തേതന്നെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈയിടെ, കരസേനാമേധാവി ജനറൽ മുകുന്ദ് നരവണെ ഇക്കാര്യം പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ചു.

ലോകവേദികളിൽ പാകിസ്താന്റെ ഇന്ത്യാവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് ചൈന നൽകുന്ന തുറന്ന പിന്തുണയിൽ ഇന്ത്യ അസ്വസ്ഥമാണ്. അമേരിക്ക, ഇസ്രയേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയുടെ അടുപ്പം വർധിക്കുന്നതിൽ ചൈനയ്ക്കും അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്.

Content Highlights: the border disputes between India and neighber Countries