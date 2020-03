ന്യൂഡൽഹി : ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ രാജ്യസഭാംഗമായി നാമനിർദേശം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വിധിയോട് നീതിപുലർത്തുന്നില്ലെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ട്രിബ്യൂണൽ അംഗങ്ങളെ വിരമിച്ചശേഷം പുനർനിയമിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയുള്ളത്. പുനർനിയമനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണൽ അംഗങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിധിയിൽ പറഞ്ഞത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരിക്കെ അയോധ്യ, റഫാൽ തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് അനുകൂലമാകുന്ന വിധികളാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൽ നിന്നുണ്ടായത്. വിരമിച്ച് അധികം വൈകാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യസഭാംഗത്വം ലഭിക്കുന്നതാണ് മുൻ ജഡ്ജിമാരിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ വിമർശനത്തിന് കാരണമായത്.

വിരമിച്ചശേഷം പദവികൾ നൽകുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ട്രിബ്യൂണൽ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോജർ മാത്യു കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയിയുടെ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചത്. അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ആ വിധിയെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

മുമ്പ്‌ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര രാജ്യസഭയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ചായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം വിരമിച്ച് ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഈ സ്ഥാനലബ്ധി.

ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ, ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ അധ്യക്ഷൻ, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ തുടങ്ങിയ പദവികളിൽ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരെത്തുന്നത്, അവരെ മാത്രമേ നിയമിക്കാവൂയെന്ന നിയമമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ വിരമിച്ച് നാലുമാസത്തിനകം രാഷ്ട്രീയനിയമനമായി ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയിയെ നേരിട്ട് നാമനിർദേശം ചെയ്തതാണ് ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

Content Highlights: The appointment of Justice Gogoi is against his own judgment