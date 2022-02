ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിക്കുപിന്നാലെ ദേശീയതലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം ലക്ഷ്യമിട്ട് കരുക്കൾനീക്കി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു. 2023-ലെ തെലങ്കാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും 2024-ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനും മുന്നോടിയായി ബി.ജെ.പി.വിരുദ്ധ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയുണ്ടാക്കുകയാണ് ടി.ആർ.എസ്. നേതാവായ റാവുവിന്റെ ലക്ഷ്യം. മോദി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരേ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമതയുമായി ചേർന്ന് പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ഡൽഹിയിൽ വിളിക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്.

ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ബി.ജെ.പി.യെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവും ടി.ആർ.എസും അടുത്ത കാലത്താണ് കളം മാറ്റിച്ചവിട്ടിയത്. നിർണായകവിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ബി.ജെ.പി.യെയാണ് ടി.ആർ.എസ്. പിന്തുണച്ചിരുന്നത്. നോട്ട് അസാധുവാക്കലിനൊപ്പം നിന്നു. മുത്തലാഖ് നിരോധന ബില്ലിന്റെ വോട്ടെടുപ്പുവേളയിൽ പാർലമെന്റിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്ന് സർക്കാരിനെ സഹായിച്ചു. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ബി.ജെ.പി.ക്കെതിരേ കടുത്ത ശത്രുതയുയർത്തിയും ദേശീയതലത്തിൽ ബാന്ധവം നിലനിർത്തിയുമുള്ള തന്ത്രപരമായ സമീപനമായിരുന്നു ടി.ആർ.എസിന്റേത്.

എന്നാൽ, തെലങ്കാനയിൽ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ബി.ജെ.പി. ഊർജിതമാക്കിയതോടെയാണ് റാവുവും പാർട്ടിയും നിലപാടു മാറ്റിയത്. 2020, 2021 വർഷങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി.ജെ.പി. രണ്ടു സീറ്റ് നേടിയതും ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ടി.ആർ.എസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 99-ൽനിന്ന് 56 ആയി ചുരുങ്ങിയതും ഇതിനു കാരണമായി. അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി.യായിരിക്കും ടി.ആർ.എസിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളിയെന്ന സൂചന ഉയർന്നതോടെ ദേശീയതലത്തിലും നയം മാറ്റി.

കഴിഞ്ഞ മഴക്കാല സമ്മേളനത്തിൽ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളുന്നയിച്ച് പാർലമെന്റിൽ തുടർച്ചയായി പ്രതിഷേധിച്ച് ബി.ജെ.പി.ക്കെതിരേ ടി.ആർ.എസ്. പടയൊരുക്കം തുടങ്ങി. രാമാനുജാചാര്യ പ്രതിമ അനാവരണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഹൈദരാബാദിൽ എത്തിയപ്പോൾ റാവു ചടങ്ങിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാറിനെ ജയിലിലടച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരേ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ദ ബിശ്വ ശർമ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ എതിർത്ത് ആദ്യം രംഗത്തുവന്നത് റാവുവായിരുന്നു.

അഞ്ച്‌ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുശേഷം പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനായുള്ള കൂടിയാലോചനകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് കെ.സി.ആറും മമതയും ആലോചിക്കുന്നത്. ജൂലായിൽ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്.

