ഹൈദരാബാദ്: തെലുഗുദേശം പാർട്ടിക്കായി ഇനിയൊരിക്കലും എൻ.ഡി.എ.യുടെ വാതിൽ തുറക്കില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ. ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ‘യു ടേൺ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ’ എന്നുവിളിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലിക്കിടെ ഷാ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ആരാണ് അദ്ദേഹത്തോട് വാതിൽ തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു ഇതിന് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ മറുപടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അമിത് ഷായുടെ ഈയൊരു മനോഭാവത്തെയും അഹങ്കാരത്തെയും അപലപിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയി അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എൻ.ഡി.എ.യിൽ ചേർന്ന നായിഡു, 2004-ൽ അധികാരം നഷ്ടമായപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം കൂടി. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രശസ്തി കണ്ട് 2014ൽ എൻ.ഡി.എ.യിലേക്കു മടങ്ങി. 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി.തന്നെ സർക്കാർ രൂപവത്കരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ വീണ്ടും എൻ.ഡി.എ.യിൽ ചേരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് - ഷാ വിശദീകരിച്ചു.

Content Highlights: TDP should not be included in NDA says Amit Shah