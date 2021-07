ന്യൂഡൽഹി: ദൈനിക് ഭാസ്കർ മാധ്യമഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓഫീസുകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ വൻ നികുതിവെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് അവകാശപ്പെട്ടു. ആറ്‌ വർഷത്തിലേറെയായി 700 കോടി രൂപ വരുമാന നികുതിയടയ്ക്കാനുണ്ട്. ഓഹരി വിപണി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്നും ഓഹരിവിപണയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളിൽനിന്നുള്ള ലാഭം വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയെന്നും ആദായനികുതി വകുപ്പ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 2200 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷനികുതി ബോർഡും വ്യക്തമാക്കി.

ജീവനക്കാരുടെ പേരിൽ ദൈനിക് ഭാസ്കർ ഗ്രൂപ്പ് വിവിധ കമ്പനികൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇവയുടെ പേരിലാണ് ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയത്. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെപേരിൽ കമ്പനികളുണ്ടെന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. തൊഴിലുടമയെ വിശ്വസിച്ചാണ് ആധാർ കാർഡും ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പുമൊക്കെ നൽകിയതെന്ന്‌ ഇവർ പറഞ്ഞു. ചില ബന്ധുക്കളാകട്ടെ, കമ്പനിയുടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്‌ പ്രകാരം കടലാസുകൾ ഒപ്പിട്ടുകൊടുക്കും. എന്നാൽ, തങ്ങൾ ഡയറക്ടർമാരും ഓഹരിയുടമകളുമായ കമ്പനികളിലെ ഇടപാടുകൾ ഇവർക്കാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു -ആദായനികുതി വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം കമ്പനികൾവഴിയാണ് വെട്ടിപ്പുകൾ നടന്നിരുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ സെബി നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വകുപ്പ് പറഞ്ഞു.

