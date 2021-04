ചെന്നൈ: വോട്ടുചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ അനുവാദമില്ലാതെ സെൽഫിയെടുത്ത ആരാധകന്റെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച് നടൻ അജിത്ത്. തിരുവാൺമിയൂരിലുള്ള പോളിങ് ബൂത്തിൽ രാവിലെ ഏഴിനുതന്നെ വോട്ടുചെയ്യുന്നതിനായി അജിത്തും ഭാര്യ ശാലിനിയുമെത്തിയിരുന്നു. താരത്തെ കണ്ടതോടെ ആരാധകർ ചുറ്റുംകൂടുകയായിരുന്നു.

പോലീസ് ഇവരെ അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇതിനിടെ അടുത്തുനിന്ന ആരാധകൻ സെൽഫിയെടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അജിത്ത് അയാളുടെ ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെനിന്ന് മാറാനും നിർദേശിച്ചു. വോട്ടുചെയ്ത്‌ പുറത്തുവന്നതിനുശേഷമാണ് ഫോൺ തിരിച്ചുകൊടുത്തത്.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അജിത്ത് ആരാധകന് നൽകി. സെൽഫിയെടുക്കാനെത്തിയ ഇയാൾ മുഖാവരണം ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതാണ് അജിത്തിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

