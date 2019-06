ന്യൂഡൽഹി: ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണറായി നിയമിച്ചതായുള്ള വാർത്തകൾ മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി. നേതാവും മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ സുഷമാ സ്വരാജ് നിഷേധിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സുഷമ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണറായി നിയമിച്ചതിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർഷ് വർധൻ നേരത്തേ സുഷമയെ ട്വിറ്ററിൽ അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് സുഷമ ട്വിറ്ററിൽ ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ചത്. ഹർഷ് വർധൻ പിന്നീട് ട്വീറ്റ് പിൻവലിച്ചു.

Content Highlights: Sushma Swaraj Denies reports of her being appointed as the Governor of Andhra Pradesh