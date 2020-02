ന്യൂഡൽഹി: പൗരത്വനിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരേ ഡൽഹിയിലെ ഷഹീൻബാഗിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സമരക്കാർ റോഡുഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്താതെ മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറണമെന്ന നിർദേശവുമായി സുപ്രീംകോടതി.

സമരക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് അവരെ മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സഞ്ജയ് ഹെഗ്‌ഡെയെ കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്വ. സാധനാ രാമചന്ദ്രൻ, മുൻ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർ വജാഹത്ത് ഹബീബുള്ള എന്നിവരുടെ സഹായവും തേടാമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ്.കെ. കൗൾ, കെ.എം. ജോസഫ് എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

എല്ലാവരും പൊതുസ്ഥലം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ എവിടെച്ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. സമരക്കാരെ അവിടെനിന്നു നീക്കുകയാണ് അതിനുള്ള മാർഗമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാരിനും ഡൽഹി പോലീസിനും വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് കോടതി മധ്യസ്ഥചർച്ചയ്ക്ക് സഞ്ജയ് ഹെഗ്‌ഡെയെ നിയോഗിച്ചത്. കേസ് ഫെബ്രുവരി 24-നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ഷഹീൻബാഗിൽ ഡിസംബർ 15 മുതൽ റോഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തി സമരം നടന്നുവരുകയാണ്. ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്നു കാട്ടിയാണ് ബി.ജെ.പി. മുൻ എം.എൽ.എ. നന്ദ കിഷോർ ഗാർഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കോടതിയിലെത്തിയത്.

Content Highlights: Suprme Court Appoints Lawyer To Talk To Shaheen Bagh Protesters About Shifting