ന്യൂഡൽഹി: ക്രിമിനൽക്കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ പോലീസിന് അധികാരമില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ (സി.ആർ.പി.സി.) 102-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ പോലീസിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ്‌ വ്യക്തമാക്കിയത്.

അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വസ്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ പോലീസിന് അധികാരമില്ലെന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരേ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി. കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്നു സംശയിക്കുന്നതോ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഏതു വസ്തുവും കണ്ടുകെട്ടാൻ പോലീസിന് അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് സി.ആർ.പി.സി. 102(1)-ൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ പോലീസിന് അധികാരമില്ലെന്നാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഭൂരിപക്ഷവിധി വന്നത്.

