ന്യൂഡൽഹി: സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം രാജ്യത്തെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കു എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി.

സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ എപ്പോൾ മാർഗരേഖയുണ്ടാക്കുമെന്ന് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകം അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് ഗുപ്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകൾ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച് വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിലുള്ള കേസുകൾ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്കു മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഫെയ്സ്ബുക്ക് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

“സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്. ദുരുപയോഗം തടയാൻ എത്രയുംവേഗം സർക്കാർ ഇടപെടണം. ഇന്റർനെറ്റിനെയല്ല, രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ആശങ്കവേണ്ടത്. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയില്ലെന്നു പറയാനാവില്ല. കുറ്റവാളികൾക്കു സാങ്കേതികവിദ്യയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ നമുക്കുമുണ്ട്” -ബെഞ്ച് ഓർമിപ്പിച്ചു.

“മാർഗരേഖയുണ്ടാക്കേണ്ടതു കോടതിയല്ല. നയരൂപവത്കരണം സർക്കാരിന്റെ ജോലിയാണ്. നയമുണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിയമസാധുത കോടതി പരിശോധിക്കും” -ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയാൻ മാർഗരേഖയുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ ഓൺലൈൻ സ്വകാര്യതയും ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധികാരവും പരിഗണിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കേസ് ഒക്ടോബർ 22-നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

ഹൈക്കോടതികളിലെ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്കു മാറ്റുന്നതിൽ വിരോധമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, കേസിൽ 18 ദിവസം വാദംകേട്ട മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ വിധിപറയാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.കെ. വേണുഗോപാൽ നേരത്തേ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാക്കൾ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതിയാണു തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്സാപ്പും വാദിച്ചത്. ആഗോളതലത്തിൽ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കാവുന്ന വിഷയമാണിതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബ്ലൂവെയിൽ പോലുള്ള ഗെയിമുകളിൽ നിർദേശം നൽകുന്ന ക്യുറേറ്റർമാർ ആരാണെന്നോ അവരുടെ സന്ദേശങ്ങളുടെ ഉറവിടം എന്താണെന്നോ സർക്കാരിനറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

