ന്യൂഡൽഹി: വായ്പ തിരിച്ചടവിന് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തിയ കാലത്തും പലിശ ഈടാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാത്ത കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിമർശനം. “കോവിഡ് മഹാമാരികാരണം ജനം വലയുമ്പോൾ ബിസിനസുകാരുടെ വിഷയങ്ങൾമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതിനുപകരം കേന്ദ്രം സ്വന്തം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം”-ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന്‌ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

മൊറട്ടോറിയം കാലത്ത് പലിശയീടാക്കുന്നതിനെതിരേ ഗജേന്ദ്രശർമ നൽകിയ ഹർജിയാണ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻപോലും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇതുവരെ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാരനുവേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാജീവ് ദത്ത അറിയിച്ചു. റിസർവ് ബാങ്കും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയെങ്കിലും ദുരന്തനിവാരണനിയമപ്രകാരം കേന്ദ്രത്തിനുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നില്ല.

റിസർവ് ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ചാണ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇത് ബിസിനസുകളെക്കുറിച്ചുമാത്രം ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമല്ലെന്ന് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് രാജ്യം അടച്ചിട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

വായ്പതിരിച്ചടവിനുള്ള മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ കാലാവധി ഓഗസ്റ്റ് 31-നാണ് അവസാനിക്കുക. എന്നാൽ, പലിശവിഷയത്തിൽ തീർപ്പാകുംവരെയെങ്കിലും മൊറട്ടോറിയം നീട്ടണമെന്ന് മറ്റൊരു കക്ഷിക്കുവേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ച കാലയളവിൽ പലിശയ്ക്കുമേൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നതിന് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം ബാങ്കുകൾക്കുവിട്ടുകൊടുത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിനുപകരം സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതാണെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കണം. പലിശയ്ക്കുമേൽ പലിശ ഈടാക്കുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

പലിശ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രം മുമ്പ്‌ അറിയിച്ചത്. ബാങ്കുകളിൽ 133 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമുണ്ട്. ബാങ്കുകൾ അതിന് പലിശ നൽകേണ്ടതുമാണ്. എന്നിരിക്കെ മൊറട്ടോറിയം കാലത്ത് വായ്പകൾക്ക് പലിശ ഒഴിവാക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുമെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

